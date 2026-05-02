Avukatlara ‘icra saldırısı’na bir yenisi daha eklendi: Boğazına bıçak dayadı…

Olay, Erzurum kent merkezindeki bir hukuk bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, bir bankaya olan borcu nedeniyle hakkında icra işlemi başlatılan K.P., 30 Nisan Perşembe günü avukat Taha Bağaçlı’nın çalıştığı büroya geldi. Bir süre konuşmanın ardından K.P., yanında getirdiği bıçakla Bağaçlı’ya saldırdı.

Görüntülerde, şüphelinin aniden avukata yönelerek saldırdığı, ofisteki çalışanların ise müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştığı yer aldı.

“SENİ ÖLDÜRMEYE GELDİM” DİYEREK BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Bağaçlı, şüphelinin kendisini açıkça tehdit ettiğini belirterek, “Ofise gelen K.P. ‘buraya seninle konuşmaya gelmedim, seni öldürmeye geldim’ diyerek bıçağı boğazıma dayadı. Sol eliyle yakamdan tutmuştu, sağ elinde kasap bıçağı vardı. Bir şekilde kurtulup dışarı çıktım” dedi.

Bağaçlı, olayın ardından iş yerinin karşısındaki Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sığınarak şikayetçi oldu.

“AVUKATLIK KAMU MESLEĞİDİR”

Olayın etkisini atlatamadığını ifade eden Bağaçlı, avukatlara yönelik şiddete dikkat çekerek, “Yaptığımız iş hukuk mesleği, avukatlık kamu mesleğidir. Birisi tarafından öldürülmek için mi dünyaya geldim?” diye konuştu.

BARODAN KINAMA, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Erzurum Barosu saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.