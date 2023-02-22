Avukatlardan, 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusu: 'Yargılanmalılar, yargılanacaklar'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 15:04

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 15:32

İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Mardin'de örgütlenen Tam Bağımsız Avukatlar Grubu üyesi avukatlar, Mardin Adliyesi'ne gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili sorumlu tuttukları illerle 41 ilçenin mevcut ve geçmiş 134 belediye başkanı hakkında suç duyusunda bulundu. Ardından adliye önünde toplanan grup üyeleri adına açıklamayı avukat Ahmet Duyan yaptı.

Avukat Ahmet Duyan sorumluların yargılanacağını belirterek, "Bizler, ölümü getirenin melek olduğuna inananlarız. Lakin bu ölümü, bu ölümleri, iradesi para hırsıyla ele geçirilmiş Meclis'e, belediyelere, siyasi partilere sığınan cellatlar getirdi bize. En üzücüsü ise bu insanların hala ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor olmalarıdır. On binlerce insanımızı kaybetmemize rağmen sorumluluğunu kabul eden, istifa eden kimse yok. Birkaç müteahhit haricinde hakkında soruşturma açılan, yargılanan kimse yok. Yargılanmalılar, yargılanacaklar. Onların, süregelen cezasızlık deryasında kaybolup gitmelerine müsaade etmeyeceğiz. Yaklaşık olarak bir haftadır failleri belirlemek namına çok ciddi çalışma içerisindeyiz ve bugün burada, çalışmalarımızın sonucu olarak, halihazırda görevde olan ve geçmişte görev yapmış 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"KİMLİKLERİ BELLİ OLAN FAİLLER ONLAR"

Belediye başkanlarının kimlikleri belli olan failler olduklarını söyleyen Duyan, "En net, kesin, kimlikleri belli olan failler onlardır. Ütopik, karışık, faili belirsiz bir suç duyurusunda bulunmak istemediğimiz için bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Katil belli, elinde silahıyla maktulün yanı başında olduğu için bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Daha basit anlatımla şunu söyleyebiliriz ki; hem suyun başında olanlar hem de maşa olarak kullanan kişiler onlar olduğu için suç duyurusunda bulunduk. Domino taşı gibi tek tek düşecekler. Bu kişilerle ilgili beklenti içerisinde olmak belki abestir ama umut ediyoruz ki, en üstten başlayıp gerek kamuda gerek özel sektördeki suç ortaklarını açıkça söyleyeceklerdir. En azından insanlığa bu şekilde hizmet etmelerini bekliyoruz. Bağımsız, tarafsız yargıya teslim edeceğiz onları" diye konuştu.

"SÜRECİN GİTTİĞİ YERE KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Süreci takip ettiklerini belirten Duyan, şunları söyledi:

"Bütün siyasi partilerin ağız birliği yapmışçasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunlarında belirtilen belediyelerin ve belediye tüzel kişiliğini temsil eden belediye başkanlarının sorumluluklarından bahsetmemeleri bu el birliğiyle sorumluluklarından kaynaklıdır. Tek beklentimiz meslektaşlarımızdandır. Canı yanmış, halkımızın acıyan canını hissetmiş meslektaşlarımıza çağrımızdır. 10 ilde, 41 ilçede yapmış olduğumuz toplam 134 devrik ve görevde olan belediye başkanları hakkında yapmış olduğumuz suç duyurularının takibi için bize yardımcı olmalarıdır. Halkımız müsterih olsun, bizler dilekçeyi verip, sırtımızı dönecek değiliz. Bu sürecin gittiği yere kadar takipçisi olacağız."