Avukatlardan, Avukatlık Kanunu’nda değişiklik teklifine karşı basın açıklaması

09 Haziran 2022 Perşembe, 17:43

AKP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan, Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin tartışmalar devam ederken, Sıhhiye Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Avukat Hakları Grubu Ankara Başkan adayı Av. Hakan Gönenç, Avukat Hakları Grubu İstanbul sözcüsü Av. Gökhan Ahi, Avukat Hakları Grubu İzmir sözcüsü Hüseyin Karakoç ve İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi Başkanı Kerem Donat sırasıyla değerlendirmelerini paylaştı.

AMAÇ: BAROLARI BÖLMEK

Avukat Hakları Grubu Ankara Başkan adayı Hakan Gönenç konuşmasında, Mecliste görüşülen yasa teklifinin, avukatların bürolarını kapattığı, ekonomik sorunlarla boğuştuğu bir dönemde avukatların hiçbir sorununu çözmediğini, "tamamen 2 numaralı baroları fonlama amacıyla" meclise getirildiğini kaydetti.

Gönenç, teklifin geri çekilmesi çağrısında bulunurken, "Avukatlık Kanunu ve Anayasa’ya aykırı olduğunu" belirtti. Gönenç ayrıca, teklifin amacının baroları bölmek, 2. Baroları ayakta tutmak olduğunu; teklifin yasalaşması durumunda, adli yardım ödemelerinde haksız kazanca sebep olunacağını, "naylon staj yolunun açılacağını" savundu.

“SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ...”

Avukat Hakları Grubu İstanbul sözcüsü Av. Gökhan Ahi konuşmasında, teklifin numaralı baroları fonlama amacı taşıdığını, baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) kanun teklifine karşı sessiz kaldığını, ancak kendilerinin buna karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Barolara ve TBB’ye seslenen Ahi “Bizler, susmadık susmayacağız. Sessizlik içerisinde teslim olanlara sesleniyorum, susmayınız. Dün susanlar bugün avukatlığın kara tarihinde yerini almıştır. Siz de aynı karanlık tarihe gömülmek istemiyorsanız, çıkın meclise gidin. Bu değişikliğin geçmemesi için savaşın” dedi.

Konuşmasının devamında avukatları mücadeleye çağıran Ahi şöyle konuştu:

“Sevgili meslektaşlarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere kahraman aramayı değil kendi hikayemizin kahramanı olmayı miras bırakmıştır. Susmayın, gelin hep birlikte kendi hikayemizin kahramanı olalım.”

“İTİBARIMIZ YERLE YEKSAN EDİLDİ”

Avukat Hakları Grubu İzmir sözcüsü Hüseyin Karakoç konuşmasında, avukatlık mesleğinin giderek kan kaybettiğini, siyasal iktidarın baskıcı tutumunun artarak devam ettiğini, avukatlık mesleğinin itibarının yerle yeksan edildiğini vurguladı.

Karakoç ayrıca, "Avukatların asgari geçim şartlarını bile sağlayamadığını, işçileştirildiğini, stajyer avukatların ucuz iş gücü olarak kullanıldığını, avukatların geçinemedikleri için intihar ettiklerini, can güvenliği sağlanamadığı için adliyelerde darp edildiklerini ve icra mahallerinde katledildiklerini" kaydetti.

Karakoç konuşmasının devamında, paralel baroları ihya eden ve avukatlık stajını naylon staja dönüştüren yasa teklifinin karşısında olduklarını vurguladı. Konuşmasında, söz sahibi olan herkesi bu yasa teklifine karşı durmaya çağıran Karakoç, teklifin geri çekilmesi için gerekli çabayı göstereceklerini ifade etti.

“BAĞIMSIZ YARGI, BAĞIMSIZ CUMHURİYET”

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi Başkanı Kerem Donat konuşmasında, söz konusu teklifin, hukuk devleti ilkesinin kurucu unsuru olan yargı erki ve güçlü avukat profilini zayıflattığını belirtti.

Donat ayrıca, avukat sayısının son 20 yılda 10 katına ve ihtiyacı ihtiva etmeyen rakamlara geldiği bir ortamda, avukatlık mesleğini ifa etmeye çalıştıklarını; bu durumun, avukatların hizmet kalitesini ve hizmet gücünü zayıflattığını vurguladı.

Donat, bu durumda hukuk devleti ilkesinin kurucu unsuru olan yargı erki ve güçlü avukat profilinin etkisiz kılındığının altını çizdi. Donat, “Güçlü savunma olmadan bağımsız yargı, bağımsız yargı olmadan da bağımsız, demokratik bir cumhuriyet olması düşünülemez” diyerek konuşmasını tamamladı.