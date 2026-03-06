Avukatlardan, ölü bulunan istismar mağduru Fatmanur Çelik ve kızı için Bakırköy Adliyesi önünde eylem: 'Anne ve kızın katili tarikat düzeni, cezasızlık sistemi!'

Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ), çocuk yaşta Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş tarafından istismar edilen ve faille evlendirilen Fatmanur Çelik ile yine failin yıllarca istismar ettiği 7 yaşındaki kızı İkra’nın Zeytinburnu sahilinde ölü bulunmasının ardından Bakırköy Adliyesi önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, kadın cinayetleri ve çocuk istismarına karşı cezasızlık politikalarının son bulması çağrısı yapıldı.

Basın açıklaması öncesinde konuşan ASİ üyesi avukat Esma Varış, 8 Mart’ın kadınların hak ve özgürlük mücadelesinin sembol günü olduğunu anımsatarak, “Bugün burada yalnızca bir anma için değil, yarım bırakılan hayatların ve susturulan çığlıkların tanığı olmak için toplandık” dedi.

Varış, kadınların korunamadığını ve şiddetin cezasız bırakıldığını vurgulayarak, “İsimler değişiyor ama hikaye aynı: korunamayan kadınlar, durdurulmayan şiddet ve cezasızlıkla ödüllendirilen failler. 6284 sayılı kanun etkin şekilde uygulanmalı, İstanbul Sözleşmesi’ne derhal dönülmelidir” diye konuştu.

‘FATMANUR YILLARCA HUKUK MÜCADELESİ VERDİ’

Basın açıklamasını ASİ üyesi avukat Buse Nazlı Güneş okudu. Güneş, Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan 30 yaşındaki Fatmanur ve 7 yaşındaki kızı Hifa için adalet istediklerini söyledi. Fatmanur’un kendisine cinsel tacizde bulunan kişiyle zorla evlendirildiğini, evliliği boyunca şiddet gördüğünü ve ölümle tehdit edildiğini belirten Güneş, failin 4 yaşındaki öz kızını da istismar ettiğini ifade etti. Güneş, “Fatmanur bu failden kurtulmak için yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Ancak kamu kurumlarının ihlalleri ve yargı makamlarının tutumu nedeniyle davasının sonucunu göremeden aramızdan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

‘LAİKLİK KADININ GÜVENCESİDİR’

Dosyadaki delillere ve çocuğun tutarlı beyanlarına rağmen failin bir gün bile tutuklu kalmadığını söyleyen Güneş, yargı sürecindeki ihmalleri eleştirdi.

“Somut delillere rağmen neden tutuklama uygulanmadı? Çocuğun üstün yararı neden gözetilmedi? Aylar önce hastaneye yatırılması gereken bir çocuk için neden hiçbir adım atılmadı?” diye soran Güneş, sosyal hizmetler ve ilgili kurumların sorumluluğuna dikkat çekti. Güneş, Fatmanur’un devlet kurumlarının kapısını defalarca çaldığını ancak sonuç alamadığını belirterek, “Fatmanur ‘Biz fakir olduğumuz için bizi kurban etmek daha kolay’ diyordu. Bugün bu sözlerin hesabını soruyoruz” dedi.

Açıklamada, kadın cinayetleri ve çocuk istismarının politik olduğuna dikkat çekilerek, Fatmanur ve Hifa’nın davasının takipçisi olunacağı vurgulandı. Avukatlar, eylemde “‘Anne ve kızın katili tarikat düzeni, cezasızlık sistemi”, “Laiklik kadının güvencesidir” sloganları attı.