Avukatlardan şiddet isyanı: Yurttaşın nefesi kesilir!

İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Gününe doğru kentteki adliyelerin çevresinde bulunan panoları “Avukata Şiddete Son!”, “Avukatın sesi kesilirse yurttaşın nefesi kesilir” yazılı afişlerle kapladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:07
Avukatlardan şiddet isyanı: Yurttaşın nefesi kesilir!
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Avukatlara yönelik şiddet vakalarının artmasına tepki gösteren İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında İzmir Adliyesi’nin olduğu Bayraklı’ya şiddete son çağrısı yapan afişler astı.

Billboardlara “Avukat yurttaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişimindeki temsilcidir”, “Avukata Şiddete Son!”, “Avukatın sesi kesilirse yurttaşın nefesi kesilir”, Avukat’a saldırı, adalete saldırıdır”, “Avukat dava dosyasının tarafı değil, tarafın vekilidir” ve “Avukata dokunma” afişleri asılarak saldırıların önüne geçilmesi çağrısı yapıldı.


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