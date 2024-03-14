Avukatları duyurdu: Demirtaş'a ‘arama’ dayatması sona erdi
Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yapılan açıklamada, "Avukat görüşü öncesi ve sonrasında dayatılan ayakkabı çıkartma şeklindeki hukuksuzluktan, yapılan görüşmeler sonucunda vazgeçilmiştir" denildi.
Demirtaş Savunma Grubu, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a avukat görüşü öncesi ve sonrasında yapılan ‘arama’ dayatmasına son verildiğini açıkladı.
Avukat Ramazan Demir, sosyal medya hesabından Demirtaş Savunma Grubu'nun açıklamasını paylaştı.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'a avukat görüşü öncesi ve sonrasında dayatılan ayakkabı çıkartma şeklindeki hukuksuzluktan, yapılan görüşmeler sonucunda vazgeçilmiştir.
Konuya gösterilen duyarlılık ve verilen destek için herkese teşekkür ediyor, müvekkilimiz Sayın Demirtaş'ın selamlarını iletiyoruz."
Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş ile Edirne cezaevinde görüştük. Açıklamamız ektedir. pic.twitter.com/auVf4x3MBg— Ramazan Demir (@ramazandmr) March 14, 2024
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