AXA “Dünya Çoklu Krizlerle Mücadeleye Hazır mı?“ diye sordu: İlk beklenti ‘risk yönetimi’

AXA’nın “Dünya Çoklu Krizlerle Mücadeleye Hazır mı?” başlığıyla yayımladığı “12. Gelecek Riskleri Raporu”, sigorta şirketlerinden beklentiler ve talepler konusunda da önemli detaylar ortaya koydu.

57 ülkeden 3 bin 500 uzman ve 25 bin bireyin katılımıyla hazırlanan rapora göre ilk beş risk “iklim değişikliği”, “jeopolitik istikrarsızlık”, “siber güvenlik”, “yapay zekâ ve büyük veri” ve “toplumsal gerilim ve hareketler” olarak sıralanırken uzmanların yüzde 89’u, genel katılımcıların yüzde 72’si sigorta sektörünün gelecekteki risklerin etkisini azaltmada kritik bir işlev üstleneceğini düşünüyor. Bu noktada rapordaki şu vurgu da özellikle dikkat çekici: “Sigorta şirketleri, dışlayıcı bir yaklaşım benimseyerek en savunmasız kesimlere teminat sağlamayı reddettiklerinde görevlerini yerine getiremezler.”

Yine ankete göre uzmanların yüzde 86’sı, genel nüfusun da yüzde 84’ü ise en endişe verici risklerin tedbirlerle kısmen önlenebileceğini söylüyor. Sigorta şirketlerinden temel beklenti ise yüzde 66 ile “yenilikçi çözümlere yönelik risk yönetimi ve transferi”. Bunu yüzde 61 ile “önleme ve dayanıklılık oluşturma konusunda destek”, yüzde 57 ile “riskler konusunda bilgi paylaşımı ve eğitim”, yüzde 46 ile “danışmanlık hizmetleri” (etki değerlendirmesi vb.) ve yüzde 43 ile “ortak bir risk kültürü oluşturma” takip etti.