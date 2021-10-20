Ayağına kıymık battı, enfeksiyondan hayatını kaybetti
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, ayağına kıymık batan ve sonrasında enfeksiyon kapan Hüseyin Kobyaoğlu (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu’nun ayağına, yaklaşık 1 ay önce bahçede kıymık battı.
Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi.
Kobyaoğlu, Yalova’da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu’nun cenazesi bugün Yuvalak Mahallesi’nde toprağa verilecek.
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