Ayağından tabancayla vuruldu, hastaneye taşınırken Erdoğan'a selam gönderdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kurşunlandıktan sonra hastaneye kaldırılan bir kişi, kendisini görüntüleyen kameraya el sallayıp “Tayyip Erdoğan” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderdi.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 09:21
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Darıca Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde, T.E. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple ayağından tabancayla vuruldu.

Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralı T.E., sağlık ekiplerince önce Darıca Farabi Hastanesi’ne alınıp ardından tedavisinin devamı için Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

ERDOĞAN'A SELAM GÖNDERDİ

Yaralı T.E., sedyeden indiği esnada kendisini görüntüleyen kameraya dönüp “Tayyip Erdoğan” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.


kocaeli Darıca

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