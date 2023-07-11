Ayağından tabancayla vuruldu, hastaneye taşınırken Erdoğan'a selam gönderdi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kurşunlandıktan sonra hastaneye kaldırılan bir kişi, kendisini görüntüleyen kameraya el sallayıp “Tayyip Erdoğan” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderdi.
Darıca Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde, T.E. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple ayağından tabancayla vuruldu.
Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralı T.E., sağlık ekiplerince önce Darıca Farabi Hastanesi’ne alınıp ardından tedavisinin devamı için Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne nakledildi.
ERDOĞAN'A SELAM GÖNDERDİ
Yaralı T.E., sedyeden indiği esnada kendisini görüntüleyen kameraya dönüp “Tayyip Erdoğan” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderdi.
Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
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