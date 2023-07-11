Aydın'da hastaneden kaçan psikiyatri hastası her yerde aranıyor
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne tedavi için getirilen bir psikiyatri hastası, herkesi atlatarak hastaneden kaçtı. Sabaha karşı meydana gelen olayda, zaman zaman çevreye zarar verdiği ve insanlara şiddet uyguladığı belirtilen hastanın bulunup yakalanması için görevliler polis ekiplerinden yardım istedi.
Edinilen bilgiye göre, tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen 25 yaşındaki S.S. isimli erkek hasta, hastanede görevli onlarca kişinin dalgınlığından faydalanarak hastaneden kaçtı.
Bir süre sonra hastanın kaçtığını fark eden görevliler polis ekiplerinden yardım istedi.
'İNSANLARA ŞİDDET UYGULUYOR' İDDİASI
Rahatsızlığı dolayısıyla zaman zaman çevreye zarar verdiği ve karşılaştığı insanlara da şiddet uyguladığı belirtilen firari hastanın bulunup yakalanması için hastane görevlileri polis ekiplerinden yardım istedi.
Polisler, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampus ve Zafer Mahallesi ve Aytepe civarında şahsı arıyor.
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