'Ayağını çıkarak otobüs süren şoför' skandalı! İETT: Özel halk otobüsü şoförü işten el çektirilmiştir

İstanbul'da 622 Yenidoğan-Mecidiyeköy hattında sefer yapan İETT otobüsünün şoförünün ayağını akbil basma alanına uzatarak araç kullandığı görüldü.

Tepki çeken olay, otobüste bulunan yolcular tarafından kayda alındı.

İETT: ŞOFÖR ÖZEL ŞİRKET ÇALIŞANI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şoförün sertifikasının iptal edilerek, işine son verildiği öğrenildi.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında bir otobüs şoförünün uygun olmayan bir şekilde araç kullandığına dair görüntüler yayınlanmıştır. Kurumumuzca yapılan araştırmada söz konusu olayın Özulaş Toplu Taşıma Şirketi’ne ait bir Özel Halk Otobüsü’nde 26 Ekim 2025 günü meydana geldiği tespit edilmiş ve söz konusu özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek işten el çektirilmiştir" denildi.