Ayakkabılarının içinden 54 milyon TL’lik altın çıktı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta, 2 kişinin ayakkabılarında saklanmış 18 kilogram külçe altın bulundu.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova’da düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla sevk edilmeye çalışılan 18 kilogram külçe altın ele geçirdi. Altınların piyasa değerinin yaklaşık 54 milyon TL olduğu belirtildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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