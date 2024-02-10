Ayasofya için Bilim Kurulu toplandı

Ayasofya Camii’nde yapılacak proje ve uygulamalar için Bilim Kurulu toplandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 21:21
Ayasofya için Bilim Kurulu toplandı
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Ayafosya Cami için Bilim Kurulu toplandı. Toplantı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ayasofya Cami’nin proje ve uygulamalarına yönelik Bilim Kurulu toplandı. Toplantı’da Ayasofya Cami’nde devam eden restorasyon çalışmaları ve ziyaretçi güzergâhında yapılan geçici uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilim Kurulu Toplantısı’na; UNESCO Büyükelçisi Prof. Dr. Gülnur AYBET, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah ÇELEBİ, UTMK İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nevra ERTÜRK, UTMK İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE, İstanbul Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Dr. Samet BORNOVALI, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Daire Başkanı E. Gökhan BOZKURTLAR ile İstanbul Alan Başkanı Mustafa TURAL katıldı.”


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