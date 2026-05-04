Aybastı Siyanüre Hayır Platformu, Perşembe Yaylası ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptı

Aybastı Siyanüre Hayır Platformu, Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan ve dünyaca ünlü Perşembe Yaylası ile ilgili bir paylaşım yaptı. Perşembe Yaylası’nda yapılması karar altına alınan sondaj çalışması için “Yayla bizim geleceğimizdir. Madene hayır, siyanüre hayır” açıklaması yapan platform paylaşımında şu detaylara yer verdi: “Sarı çizmeleriyle koyununu güden Şevket Ağa’dır; yayla suyundan yaptığı sıcak çayı servis eden Emetlerin Ahmet’tir, sohbetine doyum olmayan Metin Aydın’dır, zurnasıyla ziyafet sunan Gamış Ağa’dır, er meydanının yiğitleri Koyuncululu Emin Güney ve Höllek Ahmet’tir. Bu yayla Korganlı demirci Ahmet Usta, Fatsalı kalaycı Rıza Usta, Ermeni nalbur Mahmut Efendi, Ortaköylü semerci Talip Usta, tüccar Emin Emlek, şampiyon Paşa Ağa, çavuş Osman Hanilçe ve Godalağan Muhsin’dir. Bu yayla, elinde fidanları toprakla buluşturan Sinan Çavuş’tur. Bu yayla kimseye kalmamış ama kimse bu yaylayı sahipsiz bırakmamıştır. Ve bu yayla bizim geleceğimizdir. Madene hayır, siyanüre hayır. İsmi geçen kişiler, 1920-2010 yılları arasında yaşamış yayla büyükleri olup, hepsi bu diyarlardan göç etmiştir.”