Aybüke enkazdan yaralı çıktı, sedyede fotoğrafı paylaşıldı, hastaneye girişi yapıldı ama ortada yok: 'Kızım nasıl kayboldu?'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2024 - 04:00

Aileler, deprem sonrası yakınlarından gelecek iyi haberler için enkaz başında bekledi ama ses çıkmadı. Ellerinde fotoğraflarla il il hastaneleri aradılar, bulamadılar. DNA örnekleri verdiler, kimsesizler mezarlıklarına gittiler ancak yüzlerce kişiden hâlâ haber yok.

O isimlerden biri olan yedi aylık evli Aybüke Körük, geçen yıl 6 Şubat’taki depreme eşi Barış Körük ile birlikte Ebrar Sitesi’nde yakalandı. 1400 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’nden yaralı kurtarıldıktan sonra İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan 26 yaşındaki Fikriye Aybüke Körük’ün girişi hastane kayıtlarına resmi olarak yapıldı. Kızının hastanede yattığını öğrenen anne Fadime Gökçe, hastaneye başvurdu. Ancak hastane yönetimi, kızlarının giriş yaptığını ama yatan böyle bir hasta olmadığını söyledi. Kızını bulamayan gözü yaşlı anne savcılık aracılığıyla DNA örneği verdi. Kimsesizler mezarlığına defnedilen kişiler arasında eşleşme yapılması sağlandı. Ancak örneklerden kızının izine yine rastlanmadı.

‘YAVRUMU İSTİYORUM’

12 aydır kızından iz bulmaya çalışan anne Fadime Gökçe, “İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün paylaştığı o resmi bulduk, kızımın İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaydı çıkmış. Biz iki defa İzmir’e gittik ancak kızımın orada olmadığını söylediler. Fakat o fotoğraftaki benim kızım, kaşından gözünden tanıdım ben. DNA testinde de hiç kızıma rastlanılmadı” ifadelerini kullandı. Sürekli acı çektiğini ve kızından geriye kalan fotoğraflarla avunduğunu söyleyen anne Gökçe, “Biz yaşamıyoruz. Sabah oluyor, gece oluyor biz aynı karanlık içerisindeyiz. Ben Kahramanmaraş’ta üşümeyi de unuttum. Ben sadece yavrumu istiyorum. Yaşıyor mu belli değil, ölü mü belli değil, kimin elinde ne çekiyor belli değil. Öldüyse mezarını istiyorum, yanına gömülmek istiyorum. Eşinin mezarı belli, benim evladım da eğer öldüyse mezarı belli olsun” dedi.

‘BİZE BİR MEZARI ÇOK GÖRDÜLER'

Deprem sonrası kayıp sayısı tam olarak bilinmiyor. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden yaklaşık üç ay sonra 86’sı çocuk 297 kişi için kayıp başvurusu yapıldığını açıklamıştı. Son olarak Hatay Cumhuriyet Başavcısı Ahmet Çelikkol, enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA eşleşmesinin yapılamadığını söyledi.

Yakınlarını bulunmasını isteyen aileler sosyal medyadan “Düşünebiliyor musunuz?!! Bu bir yılda yaşatılan yetmezmiş gibi bir de sevdiklerimizin kemik parçalarını bulmak için çabaladık! Ama onu dahi yapmadılar! Başucunda ağlanacak bir mezar bile çok görüldü!” paylaşımını yaptı.