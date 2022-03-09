Ayçiçeği yağına gelen zamlar zeytinyağı satışlarını artırdı
Ayçiçeği yağına gelen zamlar, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinyağı satışlarını artırdı. Burhaniye’den her gün tonlarca zeytinyağı kargo firmaları aracılığı ile 81 ile gönderiliyor.
Ayçiçeği yağının aşırı zamlanması, yurttaşları fiyatı değişmeyen zeytinyağına yöneltti. Türkiye’nin ön önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Burhaniye’deki pek çok firmanın satışları katlanırken kargo firmaları zeytinyağı sevkiyatına yetişmekte zorlanmaya başladı.
Kapasite artırdıklarını anlatan kargo firması sahibi Turgay Yıldız, "Ülkemizde çiçek yağı fiyatlarının artışı ile Burhaniye ilçesinden zeytinyağı talebi arttı. Günlük kapasitemizi yüzde 40-50 civarında artırmış durumdayız. Şu anda Burhaniye zeytinyağını 81 ilimize gönderiyoruz" dedi.
"TALEP ÇOK ARTTI"
Zeytinyağı üreticisi Turhan Güler, "Son bir haftadan beri zeytinyağımıza talep çok arttı. Bu talep artışını karşılamak için fazla mesai yapıyoruz. Bunun sebebi çiçek yağındaki fiyat artışı. Fakat biz herhangi bir fiyat artışı yapmadık. Sezon başında belirlediğimiz fiyatlardan zeytinyağı satıyoruz. Şu anda satışlardan çok memnunuz" diye konuştu.
Kazım Karabıyık ise "Son günlerde çiçek yağı fiyatlarındaki yükseliş zeytinyağına yaradı. İnsanlar artık zeytinyağını tüketmeye başladılar. Çiçek yağları artarken zeytinyağı fiyatları değişmedi. Bu yüzden vatandaşlar daha sağlıklı olan zeytinyağını tercih ediyor. Zeytinyağlarımız kargolar ile yurdun her tarafına gidiyor" dedi.
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