Bakan Nebati'ye ayçiçeği yağı tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ayçiçeği yağı açıklamasını eleştirdi ve "Hikaye anlatmayın Sn. Bakan, yağ fiyatları saatten saate artar hale geldi. Düşürmek için bir politikanız var mı?" diye sordu.

ANKA
07 Mart 2022 Pazartesi, 17:30
Bakan Nebati'ye ayçiçeği yağı tepkisi
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CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin ayçiçeği yağı ile ilgili açıklamasını eleştirdi.

Özkoç, Nebati'nin "Ayçiçek yağıyla ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket etmeyi sevk edenler, 'Yağ stoku bitmiştir, gidip alın.' diye yönlendirenler, bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyorlar" sözlerine ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"HİKAYE ANLATMAYIN"

"Vatandaş yağ bulamayacağı için değil fiyat artacağı için ayçiçek yağı aldı. Hikaye anlatmayın Sn. Bakan, yağ fiyatları saatten saate artar hale geldi. Düşürmek için bir politikanız var mı?"


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