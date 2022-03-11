Ayçiçek yağıyla ilgili bir açıklamada TMO'dan geldi
Ayçiçek yağında stokların tükendiği yönündeki haberler yalanlanırken, halk ucuz yağ almak için marketlere akın etti. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, stokların yeterli olduğunu, halkın boş yere yokluk hissi yaratılarak paniğe sevk edildiğini söyledi.
Ayçiçek yağının stoklarda azaldığı haberleri üzerine yurttaşlar, fiyatlar artmadan yağ alabilmek için marketlere koştu. Bazı marketlerde izdihamlar da yaşanırken, görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama da Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan geldi.
Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Güldal, hem ayçiçeği yağı hem de buğday ve unda bir sorunun yaşanmadığını, stokların yeterli miktarda olduğunu belirtti.
TMO Genel Müdürü, kimsenin kafasının karşımasına gerek olmadığını dile getirerek, "Hem piyasada stoklarda ve toptancılarda hem de sanayicimizin elinde yeteri kadar ayçiçeği yağı ve tohumu var. Kimin elinde ne kadar ürünü olduğunu kayıt altında" dedi.
Geçen yıl da aynı şekilde spekülasyonlar yapıldığını hatırlatan Güldal, özellikle buğday konusunda TMO olarak tedariki sağlandığını ve makul fiyatlardan tüketiciye ulaştırıldığını ifade etti.
Tüketicinin yokluk fikriyle paniğe sevk edildiğini ancak, tedarikte bir sorun o lmadığını, Rusya'dan gemilerin yola çaktığını dile getiren Güldal, halkı rahat olmaya çağırdı.
"SEZON İYİ" AÇIKLAMASI
Bu yıl iyi bir sezon yaşandığını kar ve yağmurların yeterli olduğunu dile getiren Güldal, hasat dönemine birkaç kay kaldığını buğday, un ve yemde de bir sorun yaşanmayacağının altını çizdi.
Güldal, yem konusunda da Temmuz ayından beri regülasyon olduğunu, 3.2 milyon ton yem ham maddesinin makul fiyatlardan satıldığını aktardı.
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