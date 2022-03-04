Ayda Bebek Anaokulu’na kayıtlar başladı

04 Mart 2022 Cuma, 05:16

Yapım çalışmaları biten anaokulu için kayıt dönemi başladı. 11 sınıftan oluşan anaokulu, 200 öğrenci kapasiteli olacak. Türkiye’de ilk kez, ailenin gelir bütçesine göre ücretlendirme sistemi uygulanacak. Milli Eğitim müfredatına göre eğitim verecek olan ve modern yapısıyla veliler tarafından da beğenilen eğitim yuvasında, sınavla seçilen ve liyakata dayalı olarak görevlendirilen uzman eğitim kadrosu görev yapacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’da, çocuklarımız Cumhuriyetin ışığında büyüsün istiyoruz. Bu amaçla hizmete açacağımız Çamkıran-Ayda Bebek Anaokulumuzu tamamladık. Kayıtlarla birlikte, Bayraklı’ya özel bir eğitim modelini de başlatıyoruz. Ailenin gelir bütçesine göre ücretlendirme sistemi ve bağımsız sınavla seçilen öğretmenlerimizle, Türkiye’ye örnek bir eğitim modelini hizmete alıyoruz. Bu model çocuğun eğitim sürecine demokratik katılımını ve merakını merkeze alan, ekolojik yaklaşımlardan esinlenen çağdaş, bilimsel bir model olacak. Ayda Bebek Anaokulu’nun ardından, Postacılar ve 75. Yıl’da da yeni eğitim yuvalarımızı hizmete açacağız” dedi.