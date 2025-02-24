Ayder Yaylası'nda çığ düştü: O anlar kameralara yansıdı!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 15:05

Güncelleme: 24.02.2025 - 15:05

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda çığ düştü. O anlar, çevredeki işletmenin kamerasına yansıdı.

İlçede kar yağışı etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde de kar kalınlığı arttı. İlçeye bağlı Ayder Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ düştü. Yamaçta akan kar kütlesi çevreyi beyaz dumanla kaplarken, o anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.