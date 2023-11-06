'Kirlettik, rezil ettik' demişti... Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Erdoğan daha önce "Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik" demişti.

AA/DHA/Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.11.2023 - 14:13
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Güneysu ilçesinden helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, bölgede yapılan "yenileme ve koruma" çalışmalarını bir süre havadan inceledi.

Erdoğan, daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

'REZİL ETTİK' DEMİŞTİ

Erdoğan, 8 Ağustos 2017’de, katıldığı AKP Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i kentsel dönüşüm, değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl’de yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

 


Recep Tayyip Erdoğan Rize Çamlıhemşin Ayder Yaylası

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