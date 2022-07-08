Aydın, 118 millete ev sahipliği yapıyor

08 Temmuz 2022 Cuma, 06:42

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün verilerine göre, kent genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor. Düzenli göç çerçevesinde bulunan bu yabancıların yüzde 45.12’si Avrupa kıtasından, yüzde 18.56’sı Asya kıtasından, yüzde 13.29’u Orta doğudan, yüzde 12.63’ü Afrika kıtasından, yüzde 7.54’ü Amerika kıtasından, yüzde 2.86’sı ise Avustralya kıtasından Aydın’a geldiği öğrenildi. Geçici koruma çerçevesinde 8 bin 505 Suriyeli bulunurken, 197 uluslararası koruma sahibi vatandaş bulunuyor.

İkameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise Kuşadası’nda 4 bin 342 kişi, Didim’de 2 bin 720 kişi, Efeler’de 828 kişi, Nazilli’de 364 kişi, Söke’de 186 kişi, İncirliova’da 117 kişi, Köşk’te 79 kişi, Germencik’te 50 kişi, Çine’de 42 kişi, Bozdoğan’da 36 kişi, Yenipazar’da 28 kişi, Koçarlı’da 21 kişi, Sultanhisar’da 21 kişi, Buharkent’te 16 kişi, Kuyucak’ta 13 kişi, Karacasu’da 8 kişi, Karpuzlu’da ise 7 kişi yaşıyor.

Yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi. Türkiye genelinde 159 bin 50 Irak vatandaşı, 123 bin 32 Türkmenistan vatandaşı, 112 bin 101 İran vatandaşı, 108 bin 915 Suriye vatandaşı ve 95 bin 35 Rusya Federasyonu vatandaşı olmak üzere toplam 1 milyon 425 bin 789 düzenli göçmen yaşarken, Aydın’da 2 bin 31 Birleşik Krallık vatandaşı, 763 Azerbaycan vatandaşı, 636 Rusya Federasyonu vatandaşı, 604 Almanya vatandaşı ve 543 Ukrayna vatandaşı olmak üzere toplam 9 bin 341 düzenli göçmen yaşıyor.