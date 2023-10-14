Aydın açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

Aydın açıklarında, Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışırken 5 kaçak göçmen ile yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 25 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 23:07
Aydın açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim’de Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekiplerce, denizdeki 5 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Aydın açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ise bölgeye yönlendirilen bot ekibi, durdurdukları lastik bottaki 25 kaçak göçmen kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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