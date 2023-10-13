Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 48 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Datça açıklarında da Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 17:49
Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas ilçesi Kuyucak Adabükü Koyu'nda yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Hareket halindeyken durdurulan yelkenli teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Datça açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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