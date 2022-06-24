Aydın ata tohumuna sahip çıkıyor

24 Haziran 2022 Cuma, 12:14

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde tarımı güçlendirmek adına hayata geçirdiği Yerel Tarım Ürünleri Sahası’nda ekimlere başladı. Aydın yöresine ait meyve ve sebze tohumları, belediye tarafından ekilip toplandıktan sonra fide haline getirilerek yurttaşlara dağıtılacak. Tarımda sürdürülebilirliğe yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, proje için “Anadolu’nun en büyük hazinesini korumak ve çocuklarımıza aktarmak bizlerin sorumluluğunda. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren ziraat mühendisi Özgür Tarakçılar süreçle ilgili, “Her sene personelimiz tohumların ekiminden fide oluşturmasına, fidelerin toprağa geçirilmesinden tekrar tohum alımına kadar, fideleri vatandaşımıza dağıtana kadar büyük bir çaba gösterip alınteri döküyor. Bunun da karşılığını her sene giderek artan bir taleple aldığımızı düşünüyoruz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun önderlik ettiği proje bugün zirvesini yaşamakta. Buradan elde edilen tohumlar da tüm Türkiye’ye dağıtılıyor” ifadelerini kullandı.

Yurttaşların taleplerini dinlemek için sahaya inen Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sıkıntıları ve çözüm önerilerini dinlemek için dün merkezde yurttaşlarla buluştu. Her ilçede yurttaşlarla buluşup taleplere göre yatırımlar yapılacağını belirten Başkan Çerçioğlu, “Aydın’ın her mahallesini vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın taleplerini tek tek yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.