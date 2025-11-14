Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi öncesi CHP'den barikat ve önerge tepkisi

Aydın Büyükşehir Meclisi öncesinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, soru önergelerinin işleme alınmaması ve meclis binası çevresindeki barikatlar nedeniyle tepki gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Biz meclis toplantılarında yasanın ve mevzuatın bize vermiş olduğu yetkiyle grup kararlarımız doğrultusunda bazı soru önergeleri ve meclis gündemine alınmasını istediğimiz önergeleri hazırlıyoruz. Bu önergeleri grup üyelerimizin imzalarıyla veriyoruz. Ancak denetim mekanizması olması gereken bu soru önergelerinin meclis kürsüsünden okunmadığını, hatta meclis tutanaklarına bile geçirilmediğini görüyoruz. Bu tamamen hukuka aykırıdır. Bununla ilgili hukuki girişimlerimizi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra sizler aracılığıyla, Aydın halkını bilgilendirmek için mecliste verecek olduğumuz ve öncelik taşıyan soru önergelerini burada sizinle paylaşacağız. Ayrıca her bir önergemizi açıklamamız uzun zaman alacağından, zaman zaman ortak bültenlerle tüm soru önergelerimizi sizlere ileteceğiz. Sizlerden de bu çalışmaları Aydın kamuoyuna aktarmanızı rica ediyoruz.

"AYDIN’IN TAMAMINDA SU KULLANIM ÜCRETLERİNİN YÜZDE 50 İNDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

"ASKİ’nin yetki alanına giren Aydın’ın tamamında su kullanım ücretlerinin yüzde 50 indirilmesini talep ediyoruz. AK Parti 2024 yerel seçimlerinde yüzde 50 su indirimi taahhüdünde bulunmuştu. Bugün ulusal iktidarla yerel iktidar birleştiğine göre, suda yüzde 50 indirimin önünde hiçbir engel kalmamıştır.

ASKİ çalışanlarının işten çıkarılma noktasında ciddi mobbinge maruz kaldıklarını, başka ilçelere sürüldüklerini, bazı yerlerde mobbing uygulandığını, sürgün edildiği hâlde işini bırakmayanların işten çıkarılmaya zorlandığını, hatta kimilerinin parti değiştirmeye zorlandığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili kimlerin işten çıkarıldığını, hangi gerekçeyle çıkarıldığını ve sürgün edildikten sonra iş yeri değişikliği yapılan personelin nasıl bir süreç yaşadığını soran bir soru önergesi veriyoruz."

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ise barikalatları şu sözlerle eleştirdi:

"Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılıyoruz. Ancak geldiğimizde yine bir barikat ile karşılaştık. Biz halkın meclisine geliyoruz; cenge ya da savaşa gitmiyoruz. Bu barikatlar nedir, anlamış değiliz. Halkın meclisine barikatla karşılaşmak istemiyoruz. Bir eylem için burada değiliz. Halkından korkanlar bu barikatı buraya kurduruyor."