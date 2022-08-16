Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim’in yollarını yeniledi
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim’de gerçekleştirdiği yoğun mesaiyle Tütüncüler, Çobankuyu ve Koca Mustafa caddelerinin hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarını bitirerek yolları yeniledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam konforunu arttırmak yatırımlarını sürdürüyor. Yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim’deki Koca Mustafa, Tütüncüler ve Çobankuyu caddelerinin yollarını sıcak asfalt ile yeniledi. Üç caddede yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda hem altyapı hem de üst yapı işlemlerini tamamlayan ekipler sıcak asfalt serimi ve kaldırım düzenlemelerini de tamamladı. Tüm bu işlemlerin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yollar ulaşıma açıldı.
BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: TÜM YOLLARI TEKER TEKER YENİLİYORUZ
Vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Koca Mustafa, Tütüncüler ve Çobankuyu caddelerini ekiplerimiz kısa sürede yeniledi. Yayalar için kaldırımlar genişletildi ve yollarda da sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Bizler de vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi. Hızlı bir şekilde yapılan çalışmalarla, caddelerin yayalar ve sürücüler için çok daha kullanışlı hale getirildiğini belirten yurttaşlar, yapılan hizmetler için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.
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