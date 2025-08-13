Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kaç üye var? Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kaç CHP'li kaç AKP'li üye var? Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis dağılımı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiaları sonrası Aydın'a gitti. Burada çalışmalar yürüten heyet, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiasını doğruladı. Peki, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kaç üye var? Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kaç CHP'li kaç AKP'li üye var?

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ'NDE KAÇ ÜYE VAR?

2024 Yerel Seçim Sonuçlarına göre oluşan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Dağılımı...

CHP 56

AK Parti 19

MHP 6

İYİ Parti 2

31 MART 2024 SEÇİMLERİNDE ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KAÇ OY ALDI?

31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin belediye başkanı seçildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını %50.53'lük oyla CHP'den aday olan Özlem Çerçioğlu kazanmıştı.