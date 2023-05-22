Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 12 bin 500 lira oldu
Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının en düşük maaşı asgari ücretin yüzde 40 fazlası olan 12 bin 50 lira yaptı.
Türkiye'de asgari ücret en son 8 bin 506 lira olarak belirlenirken Aydın Büyükşehir Belediyesi en düşük çalışan maaşını 12 bin 50 lira olarak belirledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir çalışanlarının hayat standartlarını her zaman yüksek tutma gayretinde olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu ekonomik şartların her kesimi etkilediğinin altını çizerek, "Fiyatlar çarşıda, pazarda yaz ayları gelmesine rağmen bir türlü düşmüyor. Biz de çalışanlarımızın refahını düşünerek gerekli maaş zammını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
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