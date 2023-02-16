Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden depreme karşı bilgilendirme

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:12

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 13:12

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentte deprem riskine karşı önlemleri sıkılaştırdı. 2020 yılında mecliste alınan karar kapsamında zemin katlarında otopark olan binalarda incelemeler yapıldı. Binaların daha güvenli hale getirilmesi hedeflenene karar kapsamında yurttaşlar bulundukları ilçe belediyelerinden gerekli izinleri alarak yapılarının taşıyıcılığını arttırabilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayı yapmayan vatandaşları binalarının taşıyıcılığını nasıl arttırabilecekleri konusunda da bilgilendirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, deprem riskine karşı her türlü önlemin alınmaya devam edeceğini söyledi ve vatandaşları mutlaka başvurularını yapmaya çağırdı.