Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye civciv desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yumurta üretimini desteklemek amacıyla üreticilere civciv dağıtımı yaptı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, özellikle dar gelirli ailelerin temel protein kaynağı olan yumurta fiyatlarındaki artışa karşı yeni bir proje başlattı.
Projeyle üreticilere civciv dağıtımı yapılırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş, “Tarım kenti olan Aydın’da koyun, fide ve şimdi de civciv dağıtımımızla, zor ekonomik şartların yaşandığı bugünlerde vatandaşlarımızı üretime yöneltmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu bugüne kadar üreticimize hep destek oldu, bundan sonra da yeni projelerle desteğimiz katlanarak devam edecek” ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ÇERÇİOĞU'NA TEŞEKKÜR
Kuyulu Mahallesi’nden Müzeyyen Ayaydın, “Özlem Başkan çok iyi düşünüyor; bizlere, köylülere çok yardımcı oluyor. Allah Özlem Başkan’ı başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuşurken, Hafize Alakaya ise “Böylesi bir destek kimsenin aklına gelmez. Başkanımızı tebrik ederim” dedi.
Adem Şentürk ise düşüncelerini “Emekliyim, ama emeklilik diye bir şey bırakmadılar. Yumurta şimdi 2,5lira. Köylüde bu yumurtanın 1 lira olması lazım. Allah razı olsun Özlem Başkan sebze ekim zamanında fide veriyor. Özlem Başkan böyle desteklerle vatandaşlarımızı üretime teşvik ediyor” diye konuştu.
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