Aydın'da 5 katlı apartmanda önce patlama, sonra yangın: Ölü ve yaralı var

Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında engelli Arda Umut Balıkçı (28) hayatını kaybederken, annesi Zehra Puyan (70) ise yaralandı. Puyan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlamanın nedenini belirlemek için ekipler, inceleme başlattı.