Aydın'da 5 katlı apartmanda önce patlama, sonra yangın: Ölü ve yaralı var

Aydın'da 5 katlı apartmanda önce patlama, sonra yangın: Ölü ve yaralı var

12.04.2026 14:11:00
DHA
Aydın'da 5 katlı apartmanda önce patlama, sonra yangın: Ölü ve yaralı var

Efeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Evdeki 28 yaşındaki engelli Arda Umut Balıkçı hayatını kaybederken, annesi Zehra Puyan yaralandı.

Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında engelli Arda Umut Balıkçı (28) hayatını kaybederken, annesi Zehra Puyan (70) ise yaralandı. Puyan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlamanın nedenini belirlemek için ekipler, inceleme başlattı.

Dumanlar yükseldi: Ankara'da mobilya deposunda yangın
Dumanlar yükseldi: Ankara'da mobilya deposunda yangın Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki mobilya deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ankara'da medikal malzeme fabrikasında yangın: 35 kişi tahliye edildi
Ankara'da medikal malzeme fabrikasında yangın: 35 kişi tahliye edildi Ankara'nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikada bulunan 35 kişi tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bacadaki yangına müdahale etmek istedi: Apartman boşluğuna düşüp öldü
Bacadaki yangına müdahale etmek istedi: Apartman boşluğuna düşüp öldü Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bacadaki yangına müdahale ederken 6 katlı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen market işletmecisi Erdal Mansur (42) hayatını kaybetti.