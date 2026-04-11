Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bacadaki yangına müdahale etmek istedi: Apartman boşluğuna düşüp öldü

11.04.2026 15:16:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bacadaki yangına müdahale ederken 6 katlı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen market işletmecisi Erdal Mansur (42) hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi’nde 6 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın girişindeki marketi işleten Erdal Mansur, ısınmak için kömür sobası yaktı.

Image

Bir süre sonra bacanın alev aldığını fark eden Mansur, yangına müdahale etmek için binanın çatısına çıktı.

Mansur, çatıda bulunan havalandırma boşluğundan düştü. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından havalandırma boşluğunda Mansur'un cansız bedenine ulaşıldı.

Mansur'un cansız bedeni Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #Yangın #kastamonu