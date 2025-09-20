Aydın'da acı olay... Süt kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.09.2025 15:06:00
DHA
Efeler ilçesinde süt toplama kamyonunun çarptığı 3 yaşındaki El Amr Ali, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi 3311 Sokak’ta saat 10.00 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 09 AAK 782 plakalı süt toplama kamyonu, çiftlikte çalışan ailenin oğlu El Amr Ali'ye (3) çarptı. İddiaya göre; Ali'ye çarptığını fark etmeyen kamyon sürücüsü çiftlikten ayrılırken, Ali'yi yerde hareketsiz yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, sürücünün H.A. olduğunu belirledi. H.A., kısa sürede Koçarlı ilçesinde yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

