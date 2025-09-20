Kayseri'de feci kaza... İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Avlağa ile Delialiuşağı mahalleleri arasında bulunan Kömür mevkiinde saat 10.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Cuma Dede idaresindeki 38 ACJ 137 plakalı minibüs ile Adana’dan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne yolcu taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 APD 862 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araçtaki Fatma D., Elvan D., Birsen B., Pelin Y., Kamil B., Ahmet D., Dilek Ç., Emine O., Sait Ö., Hasan B., Alev A., Şengül B. ve Şerife S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.