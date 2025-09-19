Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'li belediye başkanı trafik kazasında yaralandı!

19.09.2025 14:00:00
DHA
Kütahya'da Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar'ın da içinde bulunduğu araç, Kırıkkale'de kaza yaptı. Yaralanan Onar, hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 23'üncü kilometresinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; S.Ö. idaresindeki 35 GB 9150 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 43 KG 444 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Belediye Başkanı Cahit Onar yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Onar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

AKP Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, hastanede ziyaret ettiği Başkan Onar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #AKP #kaza #Kütahya #başkan

