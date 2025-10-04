Aydın'da acı olay... Yatağında ölü bulundu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.10.2025 15:45:00
İHA
Efeler ilçesinde 55 yaşındaki yatalak Sebahat Çetin, yatağında ölü bulundu. Kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi Çankaya Caddesi’nde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bir apartmanın 3. katında yaşayan ve yatalak olan Sebahat Çetin’i (55) eşi H.Ç., sabah saatlerinde uyandıramadı. H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sebahat Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

