Aydın'da acı olay... Yatağında ölü bulundu!

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi Çankaya Caddesi’nde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bir apartmanın 3. katında yaşayan ve yatalak olan Sebahat Çetin’i (55) eşi H.Ç., sabah saatlerinde uyandıramadı. H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sebahat Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.