Aydın'da AKP'li başkanların emniyette biten kavgası istifa getirdi

Olay, dün gece İncirliova Sulupark Meydanı'ndaki AKP ilçe binası önünde meydana geldi.

İftar sonrası vatandaşların yoğun olduğu meydanda henüz açıklanmayan bir sebepten dolayı İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel arasında kavga çıktı. Çevredekilerin cep telofonu kamerasına yansıyan kavgada birbirine giren iki başkanı vatandaşlar ve partililer ayırmaya çalıştı.

Polisin müdahale ettiği olay emniyette son buldu.

"TEŞKİLATIMIZIN ZARAR GÖRMEMESİ ADINA..."

AKP Aydın İl Başkanlığı'nca konuya ilişkin yapılan açıklamada her iki başkanın da görevlerinden istifa ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "İncirliova ilçemizde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan, bizleri üzen ve tasvip etmediğimiz olaylar sonrasında; sürecin sağduyu içerisinde yürütülmesi ve teşkilat çalışmalarımızın zarar görmemesi adına AK Parti İncirliova İlçe Başkanımız Mehmet Yüzbaşıoğlu ile AK Parti İncirliova İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Yasin Geçgel görevlerinden istifa dilekçelerini İl Başkanlığımıza sunmuşlardır. Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına gerekli adımlar kararlılıkla atılmaya devam edilecektir" denildi.