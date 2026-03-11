AKP'li başkanlar sokak ortasında birbirine girdi... Kavga emniyette bitti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.03.2026 11:49:00
Haber Merkezi
Aydın’ın İncirliova ilçesinde AKP İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile AKP İncirliova Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan olay sonrası tarafların emniyete götürüldüğü, ancak birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

Aydın'da AKP İncirliova İlçe Başkanlığı binasının da bulunduğu Sulu Park mevkiinde bir kavga meydana geldi.

İddiaya göre; İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yüzbaşıoğlu ile Geçgel birbirlerine girdi.

Aydın Ses Gazetesi'nin aktardığına göre; kavgaya çevrede bulunan bazı partililerin de dahil olmasıyla gerginlik kısa sürede büyüdü. Olay sırasında İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu’nun çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Çevrede bulunan yurttaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, olayın ardından polis ekipleri devreye girdi. Her iki başkan da İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ancak tarafların birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili emniyette tutanak tutulduğu bildirildi.

İlgili Konular: #AKP #kavga #aydın

