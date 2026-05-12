Aydın'da Belediye Meclisinde tartışma: CHP’li Yetişkin’in konuşması engellendi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde tartışma yaşandı. Efeler Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Anıl Yetişkin, konuşması sırasında sözlü müdahalede bulunulması üzerine "Yine bizi susturmaya çalışıyorsunuz. Aydın halkının temsilcisi olarak burada görüşlerimizi dile getirmemiz engellenemez" dedi.

Söz hakkının kısıtlanmasına tepki gösteren Yetişkin, “Eğer bu engellemeler devam edecekse, bir sonraki meclis toplantısına kendi mikrofonumu getireceğim. Görünüşe göre başka bir çözüm yolu kalmadı” dedi.

BASIN MENSUBUNA MÜDAHALE

Toplantıda ayrıca Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanının çekim yapmasının, Meclis Başkan Vekili Polat Bora Mersin’in talimatıyla zabıta ekiplerince engellendiği ve basın mensubunun bulunduğu yerden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Yaşananlara tepki gösteren Yetişkin, “İşini yapıyor arkadaşımız, ne diye müdahale ediyorsunuz? Meclisi çekiyor sadece” ifadelerini kullandı.