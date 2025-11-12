Aydın'da 'çelik kasa' hırsızlarına operasyon: 2 tutuklama

Yolboyu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 5 Ekim'de işletme yetkilileri jandarma ekiplerine çelik kasadaki bir miktar para ile evrakların çalındığını bildirdi.

İhbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan inceleme sonucunda olayla ilgili 14 şüpheli belirlendi. 3'ü Aydın'da 11'i Denizli'de olmak üzere toplam 14 şüpheli dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. (23) ve R.B. (27) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.