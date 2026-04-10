Aydın’da Efeler Belediyesi’ne ait tarihi binanın tapusu vakfa devredildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde Nevzat Biçer Parkı içerisinde yer alan ve mülkiyeti ilçe belediyesine ait tarihi binanın tapusu Ayşe Hanım Binti Mehmed Paşa Bin Derviş Vakfı’na devredildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Belediyesi döneminde Tariş arazisi üzerinde restore edilerek kültür alanına dönüştürülen ve uzun yıllardır nikah, panel, konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yapan yapı, Efeler ilçesinde konferans salonu olarak kullanılıyordu.

2018 yılında mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler Belediyesi'ne devredilen taşınmazın tapusunun Ayşe Hanım Binti Mehmed Paşa Bin Derviş Vakfı’na devredildiği öğrenildi.