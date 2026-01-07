Aydın'da ilginç iddia... Kasap cami önünde domuz eti dağıtmış: 'Hocam yaptığım kavurma çok sevildi'

Aydın'da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yaban domuzu eti ticareti yaptığı gerekçesi ile hakkında birkaç kez işlem yapılan C.C. isimli kasabın babası hayrına Aydın Efeler Bey Cami önünde yurttaşlara domuz eti dağıttığı iddia edildi.

C.C.'nin 2015 yılında 3 binden fazla Aydınlıya 500 kilo domuz etini kavurma pilav ile yedirdiği aktarıldı.

DİN GÖREVLİSİNE DE SORMUŞ

Aydın Denge isimli yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Kasap C.C.'nin konu hakkında bir din görevlisine, "Hocam domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi. Yiyen bir daha yedi. Ben şimdi sevap mı işledim, günah mı?" şeklinde soru yönelttiği öne sürüldü.

C.C.'nin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu, C.C.'nin yakın çevresine konu hakkında yaşananları aktardığı belirtildi.

"HAYIR FALAN YAPTIĞI YOK"

Aydın Kasaplar Odası eski Başkanı İsmail Kadı ise C.C.'nin ifadelerine tepki gösterdi.

Kadı, Aydın Kulisi'ne verdiği röportajında, "Bahsi geçen şahıs 2015 yılından beri hapiste. Gevezelik yaptığına eminim. Hayır falan yaptığı da yok. Olsa mutlaka duyar, bilirdik. Çünkü o yıllarda bununla mücadele eden bendim. İçiniz rahat olsun. Aydın'da böyle bir durum yok" dedi.