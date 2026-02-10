Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aydın'da kaçak tarihi eser kazısına baskın: 3 şüpheliye suçüstü!

10.02.2026 13:02:00
DHA
Aydın'ın Çine ilçesinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması ile Sarıköy Mahallesi Gökbel mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu bölgeye dün operasyon düzenleyen jandarma, A.A. (40), A.B. (34) ve A.Ç.'yi (45) suçüstü yakaladı.

APARATLARA EL KONULDU

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları metal dedektörü, yılan kamera, alan tarama ekipmanları, matkap ve bataryaları, kazı aletleri ile çeşitli aparatlara el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

