Aydın'da kaçık kazı yaparken girdiği tünelde metan gazından zehirlendi: Hayatını kaybetti!

Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Sezer Ayhan ve arkadaşı T.Y. (44), iddiaya göre define bulmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte kaçak kazı yaptı.

Açılan dar ve 20 metre uzunluğundaki tünele giren Ayhan’dan, bir süre haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Aydın ve İzmir AFAD, JAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tünel içinde mahsur kalan Ayhan’a ulaşmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 14 saatlik çalışma neticesinde Ayhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

ELEKTRİK KABLOLARI AYAĞINA DOLANINCA ÇIKAMADI

Ayhan’ın metan gazından etkilediği ve tünelin içinde çektikleri elektrik kablolarının ayağına dolandığı için çıkamadığı öğrenildi.

Ayhan'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, T.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAÇAK KAZI YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI

Kaçak kazı sırasında metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Sezer Ayhan’la birlikte kazı çalışmasına katılan ve olayın ardından gözaltına alınan Tarık Yegül, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yegül, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.