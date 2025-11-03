Aydın'da konut inşaatında iş makinası devrildi: Yaralılar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 12:42:00
İHA
Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde konut inşaatı alanında meydana gelen kazada iş makinasının devrilmesi sonucu biri ağır olmak üzere üç işçi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nin üst kesimlerinde yapımı süren konut inşaatında feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; şantiye sahasında çalışan iş makinası henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada makinede bulunan üç işçi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

