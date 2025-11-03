Aydın'da konut inşaatında iş makinası devrildi: Yaralılar var!

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nin üst kesimlerinde yapımı süren konut inşaatında feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; şantiye sahasında çalışan iş makinası henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada makinede bulunan üç işçi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.