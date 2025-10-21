Yangından dönen itfaiye aracı devrildi: Yaralılar var

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 15:24:00
DHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yangından dönerken devrilen arazözdeki 2 itfaiye personeli yaralandı.

Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 su tankı sevk edildi.

Ekipler yangını söndürdükten sonra merkeze dönmek için yola çıktı. 01 BT 461 plakalı arazöz, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

