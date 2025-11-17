Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aydın'da korkunç yangın... Ölü ve yaralılar var!

17.11.2025 15:19:00
DHA
Nazilli ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 18 yaşındaki Makbule İlhan hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi 865 Sokak'taki iki katlı evin 2'nci katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangında Makbule İlhan (18), Ferman İ., Asiye İ. ve Deniz Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Makbule İlhan, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soğutma çalışmaları sürerken, olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

