Aydın'da orman yangını!

1.09.2025 17:21:00
Aydın'ın Efeler ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi'ndeki atış poligonunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlere müdahale sürüyor.

