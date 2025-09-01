Aydın'da orman yangını!

Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi'ndeki atış poligonunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevlere müdahale sürüyor.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi'ndeki atış poligonunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevlere müdahale sürüyor.