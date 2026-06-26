Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 89 şüpheliye eş zamanlı baskın!

Aydın'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 89 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Bunun üzerine 23 Haziran 2026 tarihinde Çine, Kuşadası, Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde ikamet eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda muhtelif miktar ve türlerde satışa hazır uyuşturucu madde, 28 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 adet hassas terazi, 3 dizüstü bilgisayar ile 24 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilere ait dijital materyallere incelenmek üzere el konulurken, uyuşturucu kullanımıyla ilgili adli süreç kapsamında kan, idrar ve kıl örnekleri alınarak gerekli incelemeler başlatıldı. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.